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Казаков Илларион Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Казаков Григорий Саввович

Мать: Казакова Меланья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Казаков Павел Илларионович

Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Казаков Георгий Илларионович

Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
07.05.1903

Дочь: (Казакова) Елена Илларионовна

Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
21.06.1904

Сын: Казаков Петр Илларионович

Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна

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