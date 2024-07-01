Казаков Илларион Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казаков Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Казаков Павел Илларионович
Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1902
Сын: Казаков Георгий Илларионович
Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
07.05.1903
Дочь: (Казакова) Елена Илларионовна
Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
21.06.1904
Сын: Казаков Петр Илларионович
Мать ребёнка: Казакова Ольга Федоровна