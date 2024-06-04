Билякова (Полетаева) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билякова (Полетаева) Наталья Иванова

Место рождения

село Сырейка, Алексеевская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

После 1875

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.11.1875

Муж: Чамов (Беляков) Дмитрий Герасимов

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1875

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