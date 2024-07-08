Наумова Софья Олеговна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Наумова Софья Олеговна

Место рождения

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Олег Васильевич

Мать: не указана

с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Помляков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помляков Дмитрий

Рождение ребёнка
26.03.1990

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Помляков Дмитрий

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