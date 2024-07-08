Наумова Софья Олеговна
Место рожденияс. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Олег Васильевич
Мать: не указана
с. Чикан Жигаловского района Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Помляков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Помляков Дмитрий
Рождение ребёнка
26.03.1990
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Помляков Дмитрий