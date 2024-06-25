Донченко (Аристова) Ирина Валерьевна
женский, родилась 28.04.1981, Серпухов, Серпухов, Московская область
ОтецАристов Валерий Михайлович01.09.1941 г.р.
МатьАристова (Сухова) Анна Васильевна26.05.1951 г.р.
Супруги
Донченко Александр Анатольевич17.04.1974 г.р.
Дети
Мясников Артём Юрьевич26.10.2001 г.р.
Донченко Иван Александрович23.04.2008 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1981
Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.2001
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.04.2008
Сын: Донченко Иван Александрович
Отец ребёнка: Донченко Александр Анатольевич