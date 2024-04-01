Медведева (Саушкина) Феоктиста Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Саушкина) Феоктиста Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1875

Отец: Саушкин Дмитрий Уряд. Ст. Полуденной Андреев

Мать: Саушкина Анастасия I Жена Васильева

Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Медведев Симеон Казак Выс. Медвежьего Павлов

м. 26 ж. 18
Рождение ребёнка
08.03.1900

Дочь: Василиса Феодора Симеонова

Отец ребёнка: Медведев Симеон Казак Выс. Медвежьего Павлов

Рождение ребёнка
01.11.1905

Сын: Медведев Косма Семенов

Отец ребёнка: Медведев Симеон Казак Выс. Медвежьего Павлов

Смерть
Неизвестно
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