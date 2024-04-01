Медведева (Саушкина) Феоктиста Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1875
Бракосочетание
11.02.1894
м. 26 ж. 18
Рождение ребёнка
08.03.1900
Дочь: Василиса Феодора Симеонова
Отец ребёнка: Медведев Симеон Казак Выс. Медвежьего Павлов
Рождение ребёнка
01.11.1905
Отец ребёнка: Медведев Симеон Казак Выс. Медвежьего Павлов
Смерть
Неизвестно