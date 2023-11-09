Гартман (Belosselsky-Belozersky) Maria Konstantinovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гартман (Belosselsky-Belozersky) Maria Konstantinovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

28.02.1883

Дата смерти

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Рождение ребёнка
31.12.1909

Сын: Гартман Георгий Борисович

Отец ребёнка: Гартман Борис Георгиевич (Егорович)

Смерть
1931

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