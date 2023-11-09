Гартман (Belosselsky-Belozersky) Maria Konstantinovna
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения28.02.1883
Дата смерти1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Рождение ребёнка
31.12.1909
Сын: Гартман Георгий Борисович
Отец ребёнка: Гартман Борис Георгиевич (Егорович)
Смерть
1931