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Александров Аврам Феодотович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Александров Феодот Александрович

Мать: Феофилактова Матрона Феофилактовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1822 ст.

Жена: Лаврентьева Иулитта Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1822 ст.

Сын: Александров Андрей Феодотович

Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1825 ст.

Дочь: Александрова (Феодотова) Елена Аврамовна

Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.

Сын: Александров (Феодотов) Иоанн (Иван) Аврамович

Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.

Сын: Александров (Феодотов) Иоанн (Иван) Авраамовна

Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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