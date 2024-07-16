Александров Аврам Феодотович
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Бракосочетание
23.01.1822 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1822 ст.
Сын: Александров Андрей Феодотович
Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1825 ст.
Дочь: Александрова (Феодотова) Елена Аврамовна
Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.
Сын: Александров (Феодотов) Иоанн (Иван) Аврамович
Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.
Сын: Александров (Феодотов) Иоанн (Иван) Авраамовна
Мать ребёнка: Лаврентьева Иулитта Ивановна
Смерть
Неизвестно