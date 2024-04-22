Лаврентьева Иулитта Ивановна
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Бракосочетание
23.01.1822 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1822 ст.
Сын: Александров Андрей Феодотович
Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович
Рождение ребёнка
17.05.1825 ст.
Дочь: Александрова Елена Аврамовна
Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.
Сын: Александров Иоанн (Иван) Аврамович
Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.
Сын: Александров Иоанн (Иван) Авраамовна
Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович
Смерть
Неизвестно