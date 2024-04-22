Лаврентьева Иулитта Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Иулитта Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.01.1822 ст.

Муж: Александров Аврам Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1822 ст.

Сын: Александров Андрей Феодотович

Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1825 ст.

Дочь: Александрова Елена Аврамовна

Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1826 ст.

Сын: Александров Иоанн (Иван) Аврамович

Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1839 ст.

Сын: Александров Иоанн (Иван) Авраамовна

Отец ребёнка: Александров Аврам Феодотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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