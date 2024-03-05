Жабин Моисей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
1783
Жена: Жабина Ирина Ивановна
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1783 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михайла Коростелев и Евлампей ... Показать все
Смерть
Неизвестно