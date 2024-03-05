Жабин Моисей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабин Моисей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1783

Жена: Жабина Ирина Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1783 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Михайла Коростелев и Евлампей ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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