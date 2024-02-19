Дивнич Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Дивнич Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дивнич Анисия
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Дивнич Пелагея Петровка
Мать ребёнка: Дивнич Анисия
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Дивнич Мария Петровна
Мать ребёнка: Дивнич Анисия
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Дивнич Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Дивнич Анисия
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Дивнич Анисия
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Дивнич Анисия
Смерть
Неизвестно