Дивнич Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивнич Пётр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Дивнич Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивнич Анисия

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Дивнич Пелагея Петровка

Мать ребёнка: Дивнич Анисия

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Дивнич Мария Петровна

Мать ребёнка: Дивнич Анисия

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Дивнич Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Дивнич Анисия

Рождение ребёнка
1907

Сын: Дивнич Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Дивнич Анисия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дивнич Андрей Петрович

Мать ребёнка: Дивнич Анисия

Смерть
Неизвестно

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