Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Задворнов Стефан Алексеев
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Задворнов Даниил Алексеев
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев
Рождение ребёнка
1883
Сын: Задворнов Пантелеймон Алексеев
Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев
Смерть
Неизвестно