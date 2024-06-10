Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Алексей Евсеев

Рождение ребёнка
1880

Сын: Задворнов Стефан Алексеев

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Задворнов Даниил Алексеев

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Задворнов Пантелеймон Алексеев

Отец ребёнка: Задворнов Алексей Евсеев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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