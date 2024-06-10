Задворнов Алексей Евсеев
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Задворнов Стефан Алексеев
Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева
Рождение ребёнка
1881
Сын: Задворнов Даниил Алексеев
Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева
Рождение ребёнка
1883
Сын: Задворнов Пантелеймон Алексеев
Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева
Смерть
Неизвестно