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Задворнов Алексей Евсеев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Задворнов Евсей Никифоров

Мать: Задворнова Катерина Осипова

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Задворнов Стефан Алексеев

Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Задворнов Даниил Алексеев

Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Задворнов Пантелеймон Алексеев

Мать ребёнка: Задворнова (Лаптева) Стефанида Анастасиева

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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