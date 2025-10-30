Таулов Харальд Конрад 12.09.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таулов Харальд Конрад

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.09.1887, Осло

умер 06.05.1971, Гримстад

Мать
Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта22.11.1862 г.р.
Отец
Таулов Фриц (Юхан Фредерик)20.10.1847 г.р.
Супруги
Эллиот (Гранберг) Соня03.02.1896 г.р.
Таулов (Антонсен) Пус (Эрна Лофтаас)20.09.1894 г.р.
Дети
Хейердал (Таулов) Марит15.09.1917 г.р.
Таулов Фриц28.09.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887

Отец: Таулов Фриц (Юхан Фредерик)

Мать: Таулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таулов (Антонсен) Пус (Эрна Лофтаас)

Бракосочетание
С 16.05.1916 по 1931

Жена: Эллиот (Гранберг) Соня

Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Хейердал (Таулов) Марит

Мать ребёнка: Эллиот (Гранберг) Соня

Рождение ребёнка
28.09.1920

Сын: Таулов Фриц

Мать ребёнка: Эллиот (Гранберг) Соня

Смерть
06.05.1971

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