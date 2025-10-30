Таулов Харальд Конрад
мужской, родился 12.09.1887, Осло
умер 06.05.1971, Гримстад
МатьТаулов (Лассон) Александра Ингеборг Шарлотта22.11.1862 г.р.
ОтецТаулов Фриц (Юхан Фредерик)20.10.1847 г.р.
Супруги
Эллиот (Гранберг) Соня03.02.1896 г.р.
Таулов (Антонсен) Пус (Эрна Лофтаас)20.09.1894 г.р.
Дети
Хейердал (Таулов) Марит15.09.1917 г.р.
Таулов Фриц28.09.1920 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.09.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
С 16.05.1916 по 1931
Жена: Эллиот (Гранберг) Соня
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Хейердал (Таулов) Марит
Мать ребёнка: Эллиот (Гранберг) Соня
Рождение ребёнка
28.09.1920
Сын: Таулов Фриц
Мать ребёнка: Эллиот (Гранберг) Соня
Смерть
06.05.1971