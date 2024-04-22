Колбасова (Морякова) Светлана Гурьевна
Место рожденияШимкусы
Дата рождения06.03.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1988
Сын: Колбасов Леонид Владимирович
Отец ребёнка: Колбасов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1994
Дочь: Тукмакова (Колбасова) Наталья
Отец ребёнка: Колбасов Владимир Алексеевич