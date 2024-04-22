Колбасова (Морякова) Светлана Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасова (Морякова) Светлана Гурьевна

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Место рождения

Шимкусы

Дата рождения

06.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
02.11.1988

Сын: Колбасов Леонид Владимирович

Отец ребёнка: Колбасов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
05.11.1994

Дочь: Тукмакова (Колбасова) Наталья

Отец ребёнка: Колбасов Владимир Алексеевич

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