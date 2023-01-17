Некрасов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1778
Данилковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.10.1779 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна
Смерть
1803