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Некрасов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1778
Данилковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
14.10.1779 ст.

Жена: Некрасова Ирина Семёновна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Некрасов Яков Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Ирина Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1803
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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