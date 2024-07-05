Кондратьев Андрей Акимов
Место рождения
Дата рождения26.09.1894 ст.
Дата смерти18.11.1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1894 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Аким Макаров Кондратьев и жена его Анна Симеонова,оба православные
Крещение
01.10.1894 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Андрей Симеонов Улитин и деревни Нератовки крестьянская девица Елена Макарова Кондратьева
Смерть
18.11.1894 ст.
от младенческой Деревни Нератовки Акима Макарова Кондратьева сын Андрей (2 мес.)