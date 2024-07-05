Кондратьев Андрей Акимов 26.09.1894 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Андрей Акимов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.09.1894 ст.

Дата смерти

18.11.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1894 ст.

Отец: Кондратьев Аким Макаров

Мать: Кондратьева (Улитина) Анна Симеонова

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Аким Макаров Кондратьев и жена его Анна Симеонова,оба православные
Крещение
01.10.1894 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Андрей Симеонов Улитин и деревни Нератовки крестьянская девица Елена Макарова Кондратьева
Смерть
18.11.1894 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от младенческой Деревни Нератовки Акима Макарова Кондратьева сын Андрей (2 мес.)

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