Ходырева Акилина Андрониковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ходырева Ирина Кузьмина (Космина)
Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев
Рождение ребёнка
11.10.1830
Дочь: Ходырева Неонила Кузьмина (Космина)
Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев
Рождение ребёнка
11.10.1830
Дочь: Ходырева Неонила Кузьмина (Космина)
Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ходырев Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев
Смерть
Неизвестно