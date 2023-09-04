Ходырева Акилина Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Акилина Андрониковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ходырева Ирина Кузьмина (Космина)

Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1830

Дочь: Ходырева Неонила Кузьмина (Космина)

Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1830

Дочь: Ходырева Неонила Кузьмина (Космина)

Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ходырев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Ходырев Косма Порфириев

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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