Познякова Матрена Гавриилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1848
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Познякова Устинья Григорьева
Отец ребёнка: Позняков Григорий Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Позняков Григорий Сергеев
Смерть
После 1858