Познякова Матрена Гавриилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Познякова Матрена Гавриилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1848

Муж: Позняков Григорий Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Познякова Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Позняков Григорий Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Позняков Илья Григорьев

Отец ребёнка: Позняков Григорий Сергеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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