Лапинская (Тарасенко) Валентина Александровна
Место рожденияРоссия, Ставрополь
Дата рождения23.02.1912
Дата смерти24.02.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ставрополь
Рождение ребёнка
03.05.1933
Сын: Лапинский Святослав Владимирович
Отец ребёнка: Лапинский Владимир ?
Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапинский Владимир ?
Смерть
24.02.1997
Кисловодск