Лапинская (Тарасенко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапинская (Тарасенко) Валентина Александровна

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Место рождения

Россия, Ставрополь

Дата рождения

23.02.1912

Дата смерти

24.02.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ставрополь
Рождение ребёнка
03.05.1933

Сын: Лапинский Святослав Владимирович

Отец ребёнка: Лапинский Владимир ?

Таганрог
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапинский Владимир ?

Смерть
24.02.1997
Кисловодск
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