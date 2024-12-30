Леонтьева (Воцкая) Надежда Константиновна После 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева (Воцкая) Надежда Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Леонтьев Фёдор ДмитриевичПосле 1825 г.р.
Дети
Кафтырева (Леонтьева) Анна ФёдоровнаПосле 1875 г.р.
Леонтьева Надежда ФёдоровнаПосле 1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Леонтьева Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Леонтьева Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
После 1875

Дочь: Кафтырева (Леонтьева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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