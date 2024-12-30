Леонтьева (Воцкая) Надежда Константиновна
женский, родилась После 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Леонтьев Фёдор ДмитриевичПосле 1825 г.р.
Дети
Кафтырева (Леонтьева) Анна ФёдоровнаПосле 1875 г.р.
Леонтьева Надежда ФёдоровнаПосле 1875 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Леонтьева Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Леонтьева Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
После 1875
Дочь: Кафтырева (Леонтьева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Леонтьев Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно