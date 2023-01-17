Вшивцева Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1809 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1811 ст.
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Неонила Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Степанида Степановна
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1820 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вшивцев Меркурий Степанович
Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850