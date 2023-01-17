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Вшивцева Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1809 ст.

Сын: Вшивцев Федот Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1811 ст.

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Неонила Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Степанида Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Вшивцев Филип Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Степанида Степановна

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1820 ст.

Сын: Вшивцев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Вшивцев Меркурий Степанович

Отец ребёнка: Вшивцев Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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