(Река) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Река) Евдокия Федоровна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

05.02.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1904 ст.

Отец: Река Федор Гордеевич

Мать: Река Агриппина Лукьяновна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQV-N?i=785&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
06.02.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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