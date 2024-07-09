Матрёна Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрёна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кондратова-Савостина (Шишкова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Шишков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
?.12.1877

Дочь: Аксенова (Шишкова) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1882

Дочь: Шишкова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Шишкова Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Шишков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно

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