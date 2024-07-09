Матрёна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кондратова-Савостина (Шишкова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
?.12.1877
Дочь: Аксенова (Шишкова) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1882
Дочь: Шишкова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Шишкова Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1890 ст.
Отец ребёнка: Шишков Сергей Петрович
Смерть
Неизвестно