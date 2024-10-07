Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Семёновна

Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ефимия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лукьян Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.