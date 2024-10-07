Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ефимия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лукьян Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно