Франк (Пукалова) Наталия Валериановна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Франк (Пукалова) Наталия Валериановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1877

умерла Неизвестно

Супруги
Философов Николай Николаевич08.05.1867 г.р.
Дети
Философов Георгий Николаевич02.05.1897 г.р.
Философов Валериан Николаевич1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1897

Сын: Философов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Философов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Философов Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Философов Николай Николаевич

Бракосочетание
08.01.1917

Муж: Философов Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
Неизвестно

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