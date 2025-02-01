Франк (Пукалова) Наталия Валериановна
женский, родилась 1877
умерла Неизвестно
Супруги
Философов Николай Николаевич08.05.1867 г.р.
Дети
Философов Георгий Николаевич02.05.1897 г.р.
Философов Валериан Николаевич1905 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1897
Сын: Философов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Философов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Философов Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Философов Николай Николаевич
Бракосочетание
08.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно