Роман Даниил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоман Даниил Романович

Роман Даниил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2010

Отец: Роман Роман

Мать: Неговора Анастасия Юрьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close