Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна
женский, родилась 1885
умерла После 1930
Супруги
Верховский Николай Васильевич19.09.1880 г.р.
Дети
Верховская Ирина Николаевна06.09.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Верховская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 1930