Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1885

умерла После 1930

Супруги
Верховский Николай Васильевич19.09.1880 г.р.
Дети
Верховская Ирина Николаевна06.09.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1906

Муж: Верховский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Придворных слободах, Санкт-Петербург.

Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Верховская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
После 1930

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