Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1906
Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Придворных слободах, Санкт-Петербург.
Рождение ребёнка
06.09.1907
Дочь: Верховская Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Верховский Николай Васильевич
Смерть
После 1930