Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верховская (Ройская) Клеопатра Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1906

Муж: Верховский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь Владимирской иконы Божией Матери в Придворных слободах, Санкт-Петербург.
Рождение ребёнка
06.09.1907

Дочь: Верховская Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Верховский Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
После 1930
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