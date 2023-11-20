Фрид Александр
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна?.03.1959 г.р.
Дети
Фрид Анатолий Александрович28.11.1996 г.р.
Фрид Магдалина Александровна27.03.2000 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1996
Рождение ребёнка
28.11.1996
Сын: Фрид Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.2000
Дочь: Фрид Магдалина Александровна
Мать ребёнка: Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна