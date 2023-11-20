Фрид Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Фрид Александр

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна?.03.1959 г.р.
Дети
Фрид Анатолий Александрович28.11.1996 г.р.
Фрид Магдалина Александровна27.03.2000 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1996

Жена: Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
28.11.1996

Сын: Фрид Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.2000

Дочь: Фрид Магдалина Александровна

Мать ребёнка: Фрид (Репнина-Волконская) Елена Михайловна

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