Елизавета Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Симонов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
09.02.1896
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Рождение ребёнка
30.12.1900
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно