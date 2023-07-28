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Елизавета Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симонов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.02.1896

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.12.1900

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Емельянович

Мужилово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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