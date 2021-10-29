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Обоймов Николай Сергеевич
Обоймов Николай Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.2021
Пол
Мужской
Отец
Обоймов Сергей Викторович
1983 г.р.
Мать
Губанова Елена Александровна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2021
Отец:
Обоймов Сергей Викторович
Мать:
Губанова Елена Александровна
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