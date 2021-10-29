Обоймов Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обоймов Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2021

Пол

Мужской

Добавил:

EG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.2021

Отец: Обоймов Сергей Викторович

Мать: Губанова Елена Александровна

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