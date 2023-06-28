Усова (Нессельроде) Нина Анатольевна 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Усова (Нессельроде) Нина Анатольевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1877

умерла Неизвестно

Отец
Нессельроде Анатолий Дмитриевич28.02.1850 г.р.
Мать
Шварц ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Супруги
Усов Сергей СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Усов Дмитрий СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Нессельроде Анатолий Дмитриевич

Мать: Шварц Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Усов Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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