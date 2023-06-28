Усова (Нессельроде) Нина Анатольевна
женский, родилась 1877
умерла Неизвестно
ОтецНессельроде Анатолий Дмитриевич28.02.1850 г.р.
МатьШварц ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Супруги
Усов Сергей СергеевичНеизвестно г.р.
Дети
Усов Дмитрий СергеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Нессельроде Анатолий Дмитриевич
Мать: Шварц Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усов Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно