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Спирчин Иван Никитин

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.04.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1895 ст.

Отец: Спирчин Никита Абрамов Авраамов Авраамиев

Мать: Спирчина (Жигалова По Отчиму) Матрена Димитриева или Онуфриева по отчиму

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Никита Авраамов Спирчин и законная жена его Матрона Димитриева,оба православные
Крещение
13.04.1895 ст.
Восприемники: Села Уратьмы запасный евфрейтор Георгий Онуфриев Жигалов и деревни Нератовки крестьянская девица Татьяна Захарова Спирчина
Военная служба
12.08.1916 ст.
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
ранен/контужен, Место службы: 52-й пехотный Виленский полк, рядовой, Дата события: 12.08.1916
Смерть
Неизвестно

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