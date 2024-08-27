Спирчин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения12.04.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
12.04.1895 ст.
Отец: Спирчин Никита Абрамов Авраамов Авраамиев
Мать: Спирчина (Жигалова По Отчиму) Матрена Димитриева или Онуфриева по отчиму
Деревни Нератовки крестьянин Никита Авраамов Спирчин и законная жена его Матрона Димитриева,оба православные
Крещение
13.04.1895 ст.
Восприемники: Села Уратьмы запасный евфрейтор Георгий Онуфриев Жигалов и деревни Нератовки крестьянская девица Татьяна Захарова Спирчина
Военная служба
12.08.1916 ст.
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
ранен/контужен, Место службы: 52-й пехотный Виленский полк, рядовой, Дата события: 12.08.1916
Смерть
Неизвестно