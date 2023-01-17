Козявина (Журавлева) Наталья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти19.04.1938
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Журавлев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.?.1910
Рождение ребёнка
06.01.1912
Дочь: Вагина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич
Смерть
19.04.1938