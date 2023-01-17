Козявина (Журавлева) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козявина (Журавлева) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Журавлев Григорий

Мать: не указана

Брянск, город Брянск, Брянская область
Бракосочетание
27.?.1910

Муж: Козявин Василий Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Дочь: Вагина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Козявин Василий Григорьевич

Смерть
19.04.1938
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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