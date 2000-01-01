Ситкарева Аксинья (Ксения) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситкарева Аксинья (Ксения)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1846

Сын: Ситкарев Аврам

Отец ребёнка: Ситкарев Исаак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкарев Федор

Отец ребёнка: Ситкарев Исаак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситкарев Исаак

Смерть
Неизвестно
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