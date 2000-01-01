Ситкарева Аксинья (Ксения)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1846
Сын: Ситкарев Аврам
Отец ребёнка: Ситкарев Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситкарев Федор
Отец ребёнка: Ситкарев Исаак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ситкарев Исаак
Смерть
Неизвестно