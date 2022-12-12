Ситкарев Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1846
Отец: Ситкарев Исаак
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина
Рождение ребёнка
09.09.1878
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина
Рождение ребёнка
01.09.1880
Сын: Ситкарев Яков
Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина
Четдино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Архивная выписка из метрической книги Локчимской Богородский церкви Устьев-Сысольского уезда Вологодской губернии за 1880 г. Ф. 254, Оп. 2, Д. 61, Л. 633об.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситкарев Феодор
Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно