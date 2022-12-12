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Ситкарев Аврам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1846

Отец: Ситкарев Исаак

Мать: Ситкарева Аксинья (Ксения)

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина

Рождение ребёнка
09.09.1878

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина

Рождение ребёнка
01.09.1880

Сын: Ситкарев Яков

Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина

Четдино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Архивная выписка из метрической книги Локчимской Богородский церкви Устьев-Сысольского уезда Вологодской губернии за 1880 г. Ф. 254, Оп. 2, Д. 61, Л. 633об.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситкарев Феодор

Мать ребёнка: Ситкарева Параскева Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситкарева Параскева Ильина

Смерть
Неизвестно
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