Красникова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1985

Дочь: Красникова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1987

Дочь: Красникова Оксана Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Красникова Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Андрей Васильевич

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