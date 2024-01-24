Красникова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1985
Дочь: Красникова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1987
Дочь: Красникова Оксана Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Красникова Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Красников Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно