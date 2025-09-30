Остерман-Толстая (Голицына) Елизавета Алексеевна 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остерман-Толстая (Голицына) Елизавета Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1779

умерла 24.04.1835, город Штутгарт, Королевство Вюртемберг

Отец
Голицын Алексей Борисович30.06.1732 г.р.
Мать
Голицына (Грузинская) Анна Георгиевна14.05.1754 г.р.
Супруги
Остерман-Толстой (Толстой) Александр Иванович19.01.1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Голицын Алексей Борисович

Мать: Голицына (Грузинская) Анна Георгиевна

Бракосочетание
?.10.1799

Муж: Остерман-Толстой (Толстой) Александр Иванович

Смерть
24.04.1835
город Штутгарт, Королевство Вюртемберг

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