Остерман-Толстая (Голицына) Елизавета Алексеевна
женский, родилась 1779
умерла 24.04.1835, город Штутгарт, Королевство Вюртемберг
ОтецГолицын Алексей Борисович30.06.1732 г.р.
МатьГолицына (Грузинская) Анна Георгиевна14.05.1754 г.р.
Супруги
Остерман-Толстой (Толстой) Александр Иванович19.01.1771 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
?.10.1799
Смерть
24.04.1835
город Штутгарт, Королевство Вюртемберг