Цыбина Марья Карпова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина Марья Карпова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Василий Петров

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Цыбина) Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Торопченова (Цыбина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Цыбина) Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Цыбин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1769
Ржев, город Ржев, Тверская область

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