Цыбина Марья Карпова
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Василий Петров
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Цыбина) Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Торопченова (Цыбина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Цыбина) Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Цыбин Василий Петров
Смерть
1769