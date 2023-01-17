Мыздрина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыздрина Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мыздрин Зотик Гаврилович

Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович

Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мыздрин Тит Гаврилович

Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыздрин Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович

Смерть
Неизвестно
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