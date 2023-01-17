Мыздрина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович
Озерецкое, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыздрин Трофим Гаврилович
Отец ребёнка: Мыздрин Гаврила Иванович
Смерть
Неизвестно