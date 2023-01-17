Зворыгина Анастасия Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина Анастасия Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

в 1897 году 37 лет, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Зворыгин Никита Никитин

Отец ребёнка: Зворыгин Никита Саввин

Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Никита Саввин

Смерть
Неизвестно
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