Зворыгина Анастасия Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
в 1897 году 37 лет, родилась в Сарапульском уезде
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Зворыгин Никита Саввин
Нюрсевай-Зюмья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
в 1897 году 4 года
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно