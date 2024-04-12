Любимова Анна Васильева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смерти14.09.1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: Василий
Бракосочетание
07.06.1907
Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: Модестова Калисфения Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
11.09.1910
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
14.12.1912
Дочь: Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
07.04.1914
Сын: Филаретов Иосиф (Осип) Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
21.04.1917
Сын: Филаретов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1918