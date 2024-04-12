Любимова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова Анна Васильева

Любимова Анна Васильева

Место рождения

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

14.09.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Василий

Мать: не указана

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.06.1907

Муж: Любимов Василий Филаретович

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: Модестова Калисфения Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Рождение ребёнка
11.09.1910

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.12.1912

Дочь: Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Филаретов Иосиф (Осип) Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1917

Сын: Филаретов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Любимов Василий Филаретович

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.09.1918
Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close