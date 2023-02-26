Анастасия Димитриева
Место рожденияд.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.12.1911
Дата смерти26.02.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1911
Отец: Дмитрий Петров
Мать: Ефросиния Федосиева
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
26.02.1912
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.