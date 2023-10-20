Кинг (Лесли) Анита Феодосия Мойра 21.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кинг (Лесли) Анита Феодосия Мойра

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.11.1914, деревня Гласлоу, графство Монаган, Ирландия

умерла 05.11.1985, переписной посёлок Оранмор, графство Голуэй, Ирландия

Супруги
Родзянко Павел Павлович11.12.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Гласлоу, графство Монаган, Ирландия

Бракосочетание
С 29.04.1937 по 1948

Муж: Родзянко Павел Павлович

Смерть
05.11.1985
переписной посёлок Оранмор, графство Голуэй, Ирландия

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