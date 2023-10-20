Кинг (Лесли) Анита Феодосия Мойра
женский, родилась 21.11.1914, деревня Гласлоу, графство Монаган, Ирландия
умерла 05.11.1985, переписной посёлок Оранмор, графство Голуэй, Ирландия
Супруги
Родзянко Павел Павлович11.12.1880 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Гласлоу, графство Монаган, Ирландия
Бракосочетание
С 29.04.1937 по 1948
Смерть
05.11.1985
переписной посёлок Оранмор, графство Голуэй, Ирландия