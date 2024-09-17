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Хахин Александр Андреевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.04.1892

Дата смерти

26.05.1892

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1892

Отец: Хахин Андрей Степанович

Мать: Хахина Феоктиста Яковлевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 14
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
12.04.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 14
Смерть
26.05.1892
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6

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