Хахин Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1892
Дата смерти26.05.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 14
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.04.1892
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 14
Смерть
26.05.1892
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1892 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.15 Стр.111 | 6