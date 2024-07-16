Киржаков Егор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.2007
Дочь: Киржакова Александра Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2011
Дочь: Киржакова Полина Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.2011
Дочь: Киржакова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности