Нарышкин Лёв Васильевич
мужской, родился 20.12.1875, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер ?.04.1931, Антиб
ОтецНарышкин Василий Львович28.12.1841 г.р.
МатьНарышкина (Джамбакуриани) Феодора (Тебро) Павловна1852 г.р.
Супруги
Нарышкина (Фон Зарнекау) Александра Константиновна10.05.1883 г.р.
Капнист (Макарова) Александра Степановна29.06.1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.10.1908
Бракосочетание
После 1920
Смерть
?.04.1931
Справочник метрических записей архивов С.-Петербурга : Архивн. дело Кадр 19-123-32 69 Рождение 20 декабря 1875 г. - Лев. Отец - Нарышкин Василий Львович,губ.секр., мать - Орбелиани Феврония Павловна, кн. Церковь - Посол. Основание: https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176603.htm#pp3176603