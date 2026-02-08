Нарышкин Лёв Васильевич 20.12.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Лёв Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.12.1875, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер ?.04.1931, Антиб

Отец
Нарышкин Василий Львович28.12.1841 г.р.
Мать
Нарышкина (Джамбакуриани) Феодора (Тебро) Павловна1852 г.р.
Супруги
Нарышкина (Фон Зарнекау) Александра Константиновна10.05.1883 г.р.
Капнист (Макарова) Александра Степановна29.06.1885 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1875

Отец: Нарышкин Василий Львович

Мать: Нарышкина (Джамбакуриани) Феодора (Тебро) Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Справочник метрических записей архивов С.-Петербурга : Архивн. дело Кадр 19-123-32 69 Рождение 20 декабря 1875 г. - Лев. Отец - Нарышкин Василий Львович,губ.секр., мать - Орбелиани Феврония Павловна, кн. Церковь - Посол. Основание: https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176603.htm#pp3176603

Бракосочетание
17.10.1908

Жена: Нарышкина (Фон Зарнекау) Александра Константиновна

Бракосочетание
После 1920

Жена: Капнист (Макарова) Александра Степановна

Смерть
?.04.1931

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