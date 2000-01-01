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(Кривонос) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Кривонос Иван

Мать: Кривонос Анна Герасимовна

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