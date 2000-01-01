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Марфа Яковлева
Марфа Яковлева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иван
1832 г.р.
Дети
Дарья
1854 г.р.
Игнатий
1858 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь:
Дарья
Отец ребёнка:
Иван
Рождение ребёнка
1858
Сын:
Игнатий
Отец ребёнка:
Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
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