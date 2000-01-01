Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Яковлева

Марфа Яковлева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

1854 г.р.
1858 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
1858

Сын: Игнатий

Отец ребёнка: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close