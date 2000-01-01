Учаев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.?.?

Дата смерти

04.?.?

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.?.?

Отец: Учаев Сергей Трофимович

Мать: Анна Карповна

Смерть
04.?.?
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