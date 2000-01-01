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Учаев Сергей Сергеевич
Учаев Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.?.?
Дата смерти
04.?.?
Пол
Мужской
Отец
Учаев Сергей Трофимович
1907 г.р.
Мать
(Помозова) Анна Карповна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.?.?
Отец:
Учаев Сергей Трофимович
Мать:
Анна Карповна
Смерть
04.?.?
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