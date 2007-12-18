Левинтова (Сорина) Мария Лейбовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.11.1929
Дата смерти18.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929
Отец: Сорин Лейб Маркович
Мать: Сорина Нися Моисеевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Спицына Вера Ильинична
Отец ребёнка: Левинтов Илья Александрович
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.2007
Похороны
Неизвестно
9 января