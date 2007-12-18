Левинтова (Сорина) Мария Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинтова (Сорина) Мария Лейбовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.11.1929

Дата смерти

18.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929

Отец: Сорин Лейб Маркович

Мать: Сорина Нися Моисеевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Спицына Вера Ильинична

Отец ребёнка: Левинтов Илья Александрович

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левинтов Илья Александрович

Смерть
18.12.2007
Похороны
Неизвестно
9 января
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